EM-Quali: Basketball-Damen gegen Belgien, Tschechien und die Schweiz

Der Weg zur Europameisterschaft 2019 führt die deutschen Basketballerinnen um den neuen Bundestrainer Hermann Paar über Belgien, Tschechien und die Schweiz. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Endrunde in Serbien und Lettland am Dienstag. "Wie zu erwarten war, sind das alles schwierige Gegner", sagte Paar: "Wir werden uns sehr strecken müssen, gehen die Qualifikation aber mit viel Energie und Selbstvertrauen an." Die Qualifikation wird in acht Vierergruppen ausgetragen. Die acht Gruppenersten und die sechs besten Gruppenzweiten werden an der EM teilnehmen, für welche die Gastgeber Lettland und Serbien automatisch qualifiziert sind. Zuletzt hatte die Damen-Nationalmannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) 2011 in Polen an einer Europameisterschaft teilgenommen.