Das deutsche Basketball-Nationalteam hat vorzeitig die zweite Runde der WM-Qualifikation erreicht. Im Hexenkessel von Tiflis behielt die Mannschaft von Henrik Rödl die Nerven und besiegte Georgen mit 87:77 (51:38).

Zwei Tage nach dem überraschenden Sieg gegen den Olympia-Zweiten Serbien war das der vierte Sieg im vierten Spiel der Qualifikationsvorrunde. Erfolgreichster Werfer war Joshiko Saibou von Alba Berlin mit 15 Punkten.

Der ungeschlagene Tabellenführer Deutschland hat damit bereits einen der ersten drei Plätze in der Gruppe G sicher. In der zweiten Runde der WM-Qualifikation werden dann vier Sechsergruppen gebildet. Die ersten Drei jeder Gruppe dürfen 2019 an der Weltmeisterschaft in China teilnehmen.

Die Punkte aus der ersten Qualifikationsrunde werden in die zweite mitgenommen. Nach zwei Siegen gegen Georgien und dem 79:74 gegen Serbien haben die Deutschen deshalb schon jetzt eine gute Ausgangsposition für die entscheidende Phase der Qualifikation.

(dpa)