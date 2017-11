später lesen Basketball-Euroleague Bamberg gewinnt in Belgrad und feiert dritten Sieg in Folge FOTO: dpa, nar hpl FOTO: dpa, nar hpl 2017-11-02T20:12+0100 2017-11-02T20:18+0100

In der Basketball-Bundesliga derzeit nur Mittelmaß, in der EuroLeague auf Höhenflug: Der deutsche Meister Brose Bamberg hat auf internationalem Parkett den dritten Sieg in Folge gefeiert.