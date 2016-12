Mini-Basketballer ärgert Passantin in New York

Jahmani Swanson ist nur 1,35 Meter groß, und trotzdem kann er Basketball spielen wie mancher Profi. Dies hat er nun in New York einmal mehr unter Beweis gestellt. Auf einem Zebrastreifen dribbelte "Mani Love" eine Passantin aus – und diese legte sich auf die Nase.

Die junge Frau namens Gil postete bei Twitter ein Video der kuriosen Einlage von Swanson. Zu sehen ist ein kleiner Mann in einem roten T-Shirt, der mit einem Basketball in der Hand auf eine Straßenkreuzung in New York marschiert. Plötzlich steht ihm die Passantin gegenüber, "Mani Love" setzt gleich zum Dribbling an. Nach ein paar Crossover-Dribblings verliert Gil das Gleichgewicht und fällt auf den Asphalt. "Meine Knöchel wurden zerstört", schrieb sie zu dem Twitter-Video.

My ankles were destroyed pic.twitter.com/ME7wbkhhlC — Gil (@GilllianJordan) December 28, 2016

Wenig später postete auch Swanson selbst ein Video bei Instagram, das die Szene aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Es ist nicht das erste Video, mit dem "Mani Love" für Furore sorgt. Der Streetballer spielte schon gegen den ehemaligen NFL-Profi Terrell Owens oder Hollywood-Star Jamie Foxx.

Bustin ankles in NYC 😂 proud to be working with #teamnike 🙌🏾 #Kyrie3 #kyriechallenge A video posted by MANI LOVE (@manilove102) on Dec 28, 2016 at 12:00pm PST

Der kleinwüchsige Swanson bezeichnet sich selbst als "Michael Jordan der kleinen Menschen". "Wenn ich 15 Zentimeter größer wäre, wäre ich der beste Basketballer, der je gespielt hat", sagte Swanson dem "Bleacher Report". Seine Dribblings zeigen, dass "Mani Love" definitiv Basketball spielen kann. Doch um das Niveau eines Michael Jordan zu erreichen, fehlen dann wohl doch nicht nur ein paar Zentimeter Körpergröße.