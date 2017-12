später lesen Basketball-Bundesliga Meister Bamberg mit Kantersieg FOTO: dpa, issler jai 2017-12-26T19:29+0100 2017-12-26T20:05+0100

Serienmeister Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) zurück in die Spur gefunden. Die Mannschaft um Nationalspieler Maodo Lo setzte sich am 15. Spieltag vor heimischer Kulisse deutlich mit 103:66 (58:32) gegen den Mitteldeutschen BC durch.