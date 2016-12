später lesen Basketball-Bundesliga Ludwigsburg und Frankfurt gewinnen auswärts Teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg und die Fraport Skyliners haben in der Basketball-Bundesliga am Dienstag ihre Auswärtsspiele gewonnen. Ludwigsburg setzte sich bei den seit nunmehr fünf Spielen sieglosen Walter Tigers Tübingen mit 88:76 (49:44) durch, Frankfurt behielt bei Science City Jena mit 78:71 (42:30) die Oberhand. In der Tabelle verbesserte sich Ludwigsburg um eine Position auf Platz sieben. Frankfurt bleibt 13. und damit trotz des Sieges zwei Plätze hinter Jena.