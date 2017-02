später lesen Bsketball Ulm nimmt auch Hürde in Oldenburg FOTO: dpa, crj FOTO: dpa, crj 2017-02-25T20:12+0100 2017-02-25T20:15+0100

Vizemeister ratiopharm Ulm hat in der Basketball Bundesliga auch die Hürde bei den EWE Baskets Oldenburg erfolgreich genommen. Die Ulmer gewannen am Samstagabend bei den Niedersachsen mit 96:88, mussten dafür aber in die Verlängerung.