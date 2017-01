später lesen Eurocup Bayern-Basketballer schlagen Favorit Chimki Moskau deutlich Teilen

Der FC Bayern hat im Basketball-Eurocup einen beeindruckenden Heimsieg gegen Titelfavorit Chimki Moskau gefeiert. Die Münchner setzten sich am Mittwoch dank einer beherzten Leistung nach der Pause mit 90:74 (38:41) durch. In der Zwischenrunde war dies der zweite Erfolg im zweiten Spiel und vor allem ein wichtiger Sieg gegen den wohl härtesten Rivalen im Kampf um den Gruppensieg. Kapitän Bryce Taylor war mit 15 Punkten bei Bayern am erfolgreichsten. Bei den Russen verzeichnete Jacob Pullen als Topscorer 17 Zähler. Nachdem der zweimalige Eurocup-Champion in den ersten beiden Vierteln vor 5680 Zuschauern immer wieder seine Klasse zeigte und angeführt von Superstar Alexej Schwed teils wilde Würfe traf, hatten die Bayern ihren Gegner in der zweiten Hälfte souverän im Griff. Die Hausherren von Trainer Sasa Djordjevic punkteten in der Offensive dank toller Spielzüge und standen in der Abwehr sicher. Dadurch zwangen sie Chimki zu vielen schweren Abschlüssen, und diese gelangen nicht.