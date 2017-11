später lesen Basketball-EuroCup Bayern mit viertem Sieg im vierten Spiel 2017-11-01T21:03+0100 2017-11-01T21:58+0100

Die Basketballer des Bundesligisten Bayern München eilen im EuroCup weiter von Erfolg zu Erfolg. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic gewann im Duell der zuvor noch ungeschlagenen Teams der Gruppe B beim montenegrinischen Meister Buducnost Podgorica 76:60 (41:29) und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Den Einzug in die Top-16-Runde haben die Münchner als nun alleiniger Spitzenreiter weiter fest im Blick. Alba Berlin gewann gegen den litauischen Vertreter Lietuvos Rytas aus Vilnius 93:86 (42:45) und festigte mit dem dritten Sieg Platz zwei in Gruppe C. Ratiopharm Ulm kassierte beim 93:95 (44:42) gegen Zenit St. Petersburg trotz eines 7:0-Schlussspurtes seine zweite Niederlage. Ryan Thompson glänzte bei den Schwaben mit 28 Punkten.