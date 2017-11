später lesen BBL Bamberg holt klaren Sieg in Braunschweig FOTO: dpa, dka sab hpl FOTO: dpa, dka sab hpl 2017-11-04T20:02+0100 2017-11-04T22:48+0100

Serienmeister Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) wieder in die Spur gefunden. Die mit drei Niederlagen aus den ersten sechs Spielen gestarteten Franken gewannen am Samstag deutlich mit 94:68 (44:29) bei den Basketball Löwen Braunschweig und halten den Anschluss an die Play-off-Plätze.