Nach 20 Spielen Alba Berlin beendet Siegesserie der Bayern-Basketballer

Alba Berlin hat das Topspiel der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern München gewonnen und dem Tabellenführer nach 20 Siegen in Serie die zweite Saison-Niederlage zugefügt. Die Berliner siegten am Sonntag beim Spitzenreiter 91:72 (34:39) und verkürzten den Rückstand in der Tabelle auf vier Punkte.