Ehemaliger Basketball-Nationaltrainer Bauermann verlässt Würzburg im Sommer

Trainer Dirk Bauermann wird den Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg im Sommer verlassen. Das bestätigte der Verein am Sonntagabend. Beide Seiten hätten "sich einvernehmlich und in großem gegenseitigen Respekt auf eine Auflösung des Vertrages zum Saisonende geeinigt", hieß es in der Mitteilung des Klubs.