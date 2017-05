später lesen Basketball-Bundesliga Oldenburger Basketballer siegen in Bonn und werden Fünfter 2017-05-01T17:16+0200 2017-05-01T17:16+0200

Die EWE Baskets Oldenburg haben sich am letzten Spieltag durch ein 86:72 (46:38) bei den Telekom Baskets Bonn den fünften Platz in der Basketball-Bundesliga gesichert. Die Bonner rutschten durch die Niederlage am Montag auf Platz sieben ab. ALBA Berlin sprang dank eines 86:76 (51:42) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg auf Rang sechs. Ludwigsburg geht als Achter in die K.o.-Runde. Die Playoffs im Best-of-Five-Modus beginnen am 5. Mai mit der Partie zwischen Bayreuth und Oldenburg. Die weiteren Duelle lauten Ulm gegen Ludwigsburg, Titelverteidiger Bamberg gegen Bonn und FC Bayern München gegen Berlin.