2017-12-23

Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Bundesliga weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend das Topspiel bei medi Bayreuth mit 86:77 (45:35) und bleibt mit 28:2-Punkten souverän an der Spitze.