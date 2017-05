später lesen Basketball Bremerhavens Manager Rathjen hört auf 2017-05-03T12:03+0200 2017-05-03T12:03+0200

Der Manager des Basketball-Bundesligisten Eisbären Bremerhaven, Jan Rathjen, hat am Mittwoch überraschend seinen Abschied erklärt. Nach 15 Eisbären-Jahren sei es an der Zeit für ihn, sich zu verändern und etwas Neues zu machen, teilte der Geschäftsführer mit. Zum 30. Juni werde er den Klub daher auf eigenen Wunsch verlassen. Rathjen kam im Spätsommer 2002 zu den Eisbären. Gemeinsam mit Ex-Trainer Sarunas Sakalauskas führte er die Norddeutschen 2005 in die Erste Liga. Wer Nachfolger Rathjens werden könnte, ist derzeit noch offen.