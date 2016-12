später lesen Basketball-Bundesliga Brose Bamberg verlängert Vertrag mit Nationalspieler Heckmann Teilen

Brose Bamberg hat den Vertrag mit Nationalspieler Patrick Heckmann vorzeitig um eine weitere Saison bis Sommer 2019 verlängert. Dies teilte der deutsche Basketball-Meister am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Nationalspieler war 2015 vom Boston College nach Bamberg gekommen. In der Bundesliga kam der Flügelspieler in 42 Spielen auf durchschnittlich 7,1 Punkte. Auf europäischem Parkett erzielte Heckmann in 23 Partien insgesamt 95 Punkte.