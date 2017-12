später lesen Basketball Bundesligist Bremerhaven entlässt Trainer Machowski 2017-12-21T10:20+0100 2017-12-21T10:20+0100

Der abstiegsgefährdete Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat auf seine sportliche Misere reagiert und Trainer Sebastian Machowski entlassen. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Nachfolger wird Arne Woltmann, der bis zum Ende der laufenden Saison in Personalunion weiter als Geschäftsführer fungieren soll. Woltmann wird die Mannschaft schon im kommenden Auswärtsspiel am 27. Dezember (19.00 Uhr) bei Science City Jena gemeinsam mit Co-Trainer Chris Harris betreuen. Bremerhaven hat von den vergangenen elf Spielen nur eins gewonnen, gegen Schlusslicht Tübingen. In der Tabelle rangiert die Mannschaft mit nur zwei Saisonsiegen auf dem 16. Platz.