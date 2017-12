später lesen Basketball Bundesligist Würzburg verpflichtet Kanadier Klassen 2017-12-21T13:44+0100 2017-12-21T13:45+0100

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den kanadischen Nationalspieler Owen Klassen von PAOK Thessaloniki verpflichtet. Der 26-Jährige erhält bei den Unterfranken einen Vertrag bis zum Saisonende. Klassen hatte von 2015 bis Ende 2016 insgesamt 42 Bundesligaspiele für Phoenix Hagen bestritten. "Mit der Verpflichtung von Owen Klassen ist die Umstrukturierung in unserer Mannschaft beendet und der Kader steht für den Rest der Saison", äußerte Würzburgs Trainer Dirk Bauermann am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. Klassen erfülle in allen Punkten das gewünschte Anforderungsprofil. Der Kanadier sei ein athletischer und beweglicher Center. Zudem sei er mit 26 Jahren im besten Alter, kenne die Liga und bringe internationale Erfahrung mit, sagte Bauermann.