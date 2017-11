Daniel Theis wurde am 4. April 1992 in Salzgitter (Niedersachsen geboren). weniger

Daniel Theis wurde am 4. April 1992 in Salzgitter (Niedersachsen geboren).

Von 2008 bis 2012 spielte Theis in Braunschweig - zunächst bei den Spot up Medien Baskets Braunschweig in der Nachwuchs-Basketball-Liga.

In den Saisons 2009/10 sowie 2010/11 kam er zudem in der 2. Basketball-Bundesliga zum Einsatz. Im zweiten Jahr lief er bei einem Kurzeinsatz auch für die New Yorker Phantoms Braunschweig in der BBL auf.