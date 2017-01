später lesen Basketball-EuroLeague Bamberg schlägt Barca und zieht an Katalanen vorbei FOTO: dpa, nar fgj Teilen

2017-01-05

Brose Bamberg hat seine Aufholjagd in der EuroLeague dank eines Heimsieges über den FC Barcelona in eindrucksvoller Manier fortgesetzt. Der deutsche Basketball-Meister gewann sein Heimspiel am Donnerstag klar mit 85:65 (40:31).