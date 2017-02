später lesen Basketball-Bundesliga Bayern deklassiert Alba FOTO: dpa, kne fpt hpl FOTO: dpa, kne fpt hpl Teilen

Die Basketballer des FC Bayern München haben beim 80:56 (44:29) bei Alba Berlin am Sonntag eine eindrucksvolle Generalprobe für das Pokal-Halbfinale in einer Woche gefeiert. Das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic bleibt damit Tabellendritter und in diesem Jahr noch unbesiegt.