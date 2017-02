Die Basketballer vom früheren deutschen Meister Bayern München haben im EuroCup den Gruppensieg perfekt gemacht.

Am letzten Spieltag der Top-16-Runde gewann das Team von Trainer Sasa Djordjevic bei Chimki Moskau/Russland 96:74 (72:72, 34:26) nach Verlängerung, behauptete den ersten Platz in der Staffel F und trifft dadurch im Viertelfinale (best of three) auf Unicaja Malaga aus Spanien.

Der Bundesligist hatte bereits vor dem Duell die Runde der letzten Acht erreicht, nur bei einer Niederlage mit mehr als 16 Punkten Unterschied hätte München Moskau den Vortritt lassen müssen. Durch den Gruppensieg gehen die Bayern Titelkandidat Valencia Basket/Spanien aus dem Weg.

Bester Werfer der Gäste war Nationalspieler Maximilian Kleber mit 21 Punkten. Als Topscorer der Begegnung kam Chimkis Starspieler Alexej Schwed auf 31 Zähler.

(sid)