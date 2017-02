später lesen BBL-Pokal FC Bayern stoppt Alba und trifft im Finale auf Bamberg FOTO: dpa, rje wst 2017-02-18T19:39+0100 2017-02-18T22:04+0100

Der deutsche Meister Brose Bamberg und Bayern München stehen im Finale um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Bamberg schlug Außenseiter MHP Riesen Ludwigsburg beim Top Four im Halbfinale 85:78 (36:35), der FC Bayern schaltete Gastgeber und Titelverteidiger Alba Berlin in der Arena am Ostbahnhof mit 78:70 (42:38) aus.