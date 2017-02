später lesen Basketball-Champions-League Frankfurt Skyliners ausgeschieden 2017-02-21T19:55+0100 2017-02-21T19:55+0100

Die Frankfurt Skyliners haben das Achtelfinale in der Basketball-Champions-League verpasst und sind in dem FIBA-Wettbewerb ausgeschieden. Beim türkischen Klub Pinar Karsiyaka Izmir verlor das Team von Trainer Gordon Herbert am Dienstagabend deutlich mit 52:72 (20:47) und scheiterte damit in der Play-off-Runde des Wettbewerbs. Vor allem in der ersten Halbzeit war der FIBA-Europe-Cup-Sieger des Vorjahres komplett chancenlos und büßte mit sechs erzielten Punkten im ersten Viertel bereits sein gesamtes Polster aus dem Hinspiel ein. Vor zwei Wochen hatte Frankfurt die erste Begegnung vor eigenem Publikum noch mit 90:80 gewonnen. Erfolgreichster Frankfurter Werfer gegen Karsiyaka war Mike Morrison mit zwölf Punkten. Für die türkischen Gastgeber präsentierte sich Mike Green mit 18 Zählern am treffsichersten. Nach dem Wechsel spielte das Herbert-Team zwar auf Augenhöhe mit, doch nach der katastrophalen ersten Halbzeit waren die Chancen auf ein Weiterkommen bereits verspielt. Auch in der Bundesliga bleiben die Hessen als Tabellenelfter bislang hinter den Erwartungen zurück. Im Vorjahr hatte Frankfurt in der Liga Rang drei belegt und das Halbfinale der Playoffs erreicht.