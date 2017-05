später lesen Frauen-Basketball Wasserburg zum fünften Mal in Folge deutscher Meister 2017-05-03T21:18+0200 2017-05-03T21:18+0200

Die Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben zum fünften Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Der Rekordchampion setzte sich in der best-of-five-Finalserie im dritten Spiel mit 96:85 (47:42) gegen Grüner Stern Keltern durch. Es ist bereits der elfte Meistertitel für Wasserburg insgesamt. Überragende Akteurin der Wasserburgerinnen war die US-Amerikanerin Sheylani Marie Peddy mit 23 Punkten, elf Assists und acht Steals. Erfolgreichste Werferin war Kelterns US-Amerikanerin Quenice Davis mit 28 Zählern. Die ersten beiden Begegnungen hatte der Titelverteidiger in eigener Halle mit 78:66 und auswärts 68:65 gewonnen. Schon im diesjährigen Pokalfinale hatten sich Keltern und Wasserburg Ende März gegenübergestanden. Damals entschied Favorit Wasserburg die Partie mit 67:45 (38:25) für sich.