später lesen Ausnahme-Basketballerin Jackson spricht über Medikamentensucht 2017-05-02T10:36+0200 2017-05-02T10:36+0200

Australiens Ausnahme-Basketballerin Lauren Jackson war während ihrer Karriere von Medikamenten abhängig. Das sagte die 35-Jährige dem TV-Sender ABC. "Es waren Schmerzmittel und Schlafmittel. Ein Albtraum", sagte Jackson. Es sei schwierig gewesen, wieder davon loszukommen. Jackson, dreimal wertvollste Spielerin (MVP) und zweimal Titelgewinnerin in der US-Profiliga WNBA, hatte ihre Laufbahn im vergangenen Jahr verletzungsbedingt beendet. Die 1,96 m große Australierin klagte im Interview auch über Depressionen und forderte mehr Unterstützung für zurückgetretene Sportler. "Du bekommst eine Menge Geld, und wenn du Tag für Tag Leistung bringen musst, machst du, was dafür notwendig ist", erklärte Jackson. In ihrem Fall seien es Tabletten gewesen. Jackson hat mit den "Opals" vier Olympiamedaillen geholt und war 2006 Weltmeisterin.