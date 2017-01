später lesen Basketball-Bundesliga Kompensation für übrige Klubs nach Fall Hagen Teilen

2017-01-15

Nach dem Rückzug von Phoenix Hagen aus dem Spielbetrieb der laufenden Saison hat die Basketball Bundesliga bei ihrer AG-Sitzung in Bonn am Wochenende eine Ausgleichszahlung für die übrigen 17 Klubs beschlossen. "Wir haben eine Kompensationszahlung vereinbart, die die Klubs berücksichtigt, die einen Heimspielausfall haben oder die schon ein Auswärtsspiel in Hagen spielen mussten und dementsprechend Mehrkosten hatten", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Rande des Allstar Days. Es sei ein "fünfstelliger Topf" geschaffen worden, sagte Holz. Jene Vereine, die durch das Aus von Hagen ein Heimspiel weniger haben, erhalten einen höheren vierstelligen Betrag. Clubs, die bereits Kosten für eine Auswärtspartie in Hagen hatten, erhalten eine kleinere vierstellige Summe. "Das deckt nicht den Ausfall ab, ist aber ein Solidargedanke", sagte der BBL-Boss.