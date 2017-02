später lesen Basketball-Bundesliga Ludwigsburg zukünftig ohne Jason Boone Teilen

Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg muss ab dem 15. Februar ohne Center Jason Boone auskommen. Der US-Amerikaner zog eine entsprechende Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. An einer Verpflichtung Boones ist TBV Start Lublin aus der ersten polnischen Liga interessiert. Jason Boone bestritt in der vergangenen und laufenden Saison insgesamt 49 Bundesligaspiele für die Schwaben. Zusätzlich kam der 31-Jährige in dieser Spielzeit auf elf Champions-League-Einsätze.