Die Erfolgsgeschichte der Michigan Wolverines geht weiter. Das Team um den Deutschen Moritz Wagner zog ins Final Four ein.

Die Mannschaft der University of Michigan setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Los Angeles mit 58:54 (27:26) gegen Florida State durch.