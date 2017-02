später lesen Basketball-Bundesliga Oldenburg feiert fünften Sieg in Serie Teilen

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga ihren fünften Sieg in Siege gefeiert und behalten die Play-offs weiter fest im Blick. Der deutsche Meister von 2009 gewann am 22. Spieltag klar mit 83:63 (44:27) bei der BG Göttingen und festigte damit Platz sechs. Bester Werfer der Oldenburger war Brian Qvale mit 24 Punkten. Göttingen bleibt nach der dritten Niederlage in Serie auf Rang zwölf.