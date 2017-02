später lesen Basketball Oldenburg verlängert Vertrag mit Trainer Drijencic 2017-02-17T16:46+0100 2017-02-17T16:47+0100

Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Mladen Drijencic vorzeitig bis zum Ende der Saison 2017/18 verlängert. Auch Sportmanager Srdjan Klaric unterschrieb einen Kontrakt bis zum nächsten Sommer. Dies teilte der Club am Freitag mit. "Mladen ist ein hervorragender Trainer. Gemeinsam mit Srdjan Klaric macht er einen tollen Job", sagte Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller über das Duo. Drijencic übernahm im März 2015 die Niedersachsen und gewann kurze Zeit später mit den Oldenburgern den deutschen Pokal. Im vergangenen Jahr gewannen die Baskets unter seiner Leitung in der regulären Spielzeit 27 von 34 Partien - Vereinsrekord. Auch in dieser Saison sind die Norddeutschen wieder auf Playoff-Kurs. "Ich bin stolz darauf, auch nächstes Jahr hier Trainer zu sein. Ich werde alles dafür tun, um mit Erfolg das Vertrauen zurückzugeben", erklärte der Bosnier.