Basketball-Bundesliga Reifenfirma neuer Hauptsponsor der EWE Baskets Oldenburg 2018-03-15

Der Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat einen neuen Hauptsponsor. Die Reifenmarke Falken weitet ihr Engagement im Mannschaftssport aus und unterstützt den deutschen Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015 ab sofort. Die mehrjährige Zusammenarbeit umfasst neben der umfangreichen Präsenz in der Halle auch den Zugang zu den Spielern sowie die Zusammenarbeit in digitalen Medien und in sozialen Netzwerken.