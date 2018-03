später lesen BBL SWürzburg hält Kontakt zu Play-off-Plätzen 2018-03-12T21:14+0100 2018-03-12T21:14+0100

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg bleibt auf Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen. Am 24. Spieltag schlug das Team von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann den Tabellennachbarn Giessen 46ers 96:79 (35:30) und schnuppert als Neunter (26:22) an den Qualifikationsrängen für die Meisterrunde. Gießen (22:24) hat als Elfter nun vier Punkte Rückstand auf Platz acht. Gegen den direkten Verfolger konnten sich die Gastgeber Mitte des zweiten Viertels erstmals absetzen und gaben die Führung nicht mehr her. Topscorer der Würzburger war Nationalspieler Robin Benzing mit 24 Punkten, auf der Gegenseite steuerte John Bryant mit 21 Zählern die meisten Punkte bei.