Basketball: Tabellenführer Ulm länger ohne Ohlbrecht

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm muss langfristig auf Leistungsträger Tim Ohlbrecht verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Auswärtsspiel bei Bayern München am zweiten Weihnachtsfeiertag (87:79) eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird in der kommenden Woche operiert. Wie lange Ohlbrecht ausfällt, ist unklar. Der noch ungeschlagene Tabellenführer der BBL hofft auf eine Rückkehr in der laufenden Spielzeit. Ohlbrecht war Mitte des zweiten Viertels nach einer Kollision mit Münchens Nihad Djedovic zu Boden gegangen und konnte anschließend nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen.