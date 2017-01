später lesen Basketball-Europe-Cup Telekom Baskets Bonn im Achtelfinale Teilen

2017-01-25

Die Telekom Baskets Bonn haben sich souverän für das Achtelfinale des Europe Cups qualifiziert. Im entscheidenden letzten Spiel der Zwischenrundengruppe M gewann der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bei KK Prienu-Birstono in Litauen mit 75:61 (39:26). Beide Mannschaften hatten zuvor je viermal gewonnen und einmal verloren. Schon das Hinspiel hatten die Bonner mit 89:70 klar für sich entschieden. Die Baskets lagen in Prienu-Birstono nur beim Stand von 0:2 zurück. Danach ging das Team von Trainer Predrag Krunic über 12:4, 17:10, 30:20 und 39:26 in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Bonn seinen Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 63:40. Kenneth Horton mit 19 und Julian Gamble mit 15 Punkten waren die besten Bonner Werfer.