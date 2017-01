später lesen Basketball Trice kehrt nach Ludwigsburg zurück Teilen

Twittern





2017-01-21T11:16+0100 2017-01-21T11:16+0100

Basketballer Roderick Trice (32) kehrt zu Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Der US-amerikanische Aufbauspieler erhält beim Tabellenachten einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Trice spielte bereits in der vergangenen Saison für die Ludwigsburger. "Ich bin glücklich, wieder in Ludwigsburg spielen zu können", sagte Trice, "jetzt möchte ich dem Team mit dem, was ich kann, helfen und mit den anderen Jungs hart zusammenarbeiten." In der vergangenen Spielzeit hatte Trice mit im Schnitt 11,9 Punkten, 4,3 Rebounds und 3,6 Assists überzeugt. Zuletzt spielte Trice für den polnischen Erstligisten MKS Dabrowa Gornicza.