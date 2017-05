später lesen Basketball-Bundesliga Ulms Coach Leibenath ist Trainer des Jahres 2017-05-05T13:00+0200 2017-05-05T13:00+0200

Thorsten Leibenath vom Hauptrunden-Ersten ratiopharm Ulm ist zum Basketball-Trainer des Jahres gewählt worden. Leibenath setzte sich bei der Wahl unter den Headcoaches, den Kapitänen und ausgewählten Medienvertretern vor Raoul Korner vom Überraschungs-Team medi bayreuth und Denis Wucherer von den Gießen 46ers durch. Unter Leibenath blieben die Ulmer in dieser Saison in 27 Liga-Partien nacheinander ungeschlagen und stellten damit einen Rekord auf. Insgesamt kassierte der Vizemeister nur zwei Saisonniederlagen. Leibenath war bereits in der Saison 2011/12 zum Trainer des Jahres gewählt worden.