Nach einer Woche: Verletzter Johnson verlässt Basketballer aus Würzburg

Nach gerade einmal einer Woche gehen Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg und US-Guard Elijah Johnson wieder getrennte Wege. Der 26-Jährige hat sich am Montagabend im Training eine Schulterverletzung zugezogen, der Vertrag mit dem Spieler wurde aufgelöst. Johnson war erst am vergangenen Donnerstag in Würzburg eingetroffen und schon einen Tag später bei der BG Göttingen (67:79) im Team des neuen Trainers Dirk Bauermann zum Einsatz gekommen.