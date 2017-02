später lesen Chinas Basketball-Legende Yao Ming wird neuer Verbandschef 2017-02-23T07:07+0100 2017-02-23T07:07+0100

Chinas Basketball-Legende Yao Ming ist zum neuen Chef des chinesischen Basketball-Verbandes gewählt worden. Das bestätigte der Verband am Donnerstag. Wie die Zeitung "China Daily" berichtete, wolle der 36-Jährige daran arbeiten, dass mehr chinesische Spieler den Sprung ins Ausland schaffen. Die Ernennung gilt als wichtiger Reformschritt für Chinas Basketball-Verband, der bislang typischerweise von staatlichen Sportbeamten geführt wurde. Der 2,29 Meter große Yao Ming war einer der ersten chinesischen Athleten, der sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA international einen Namen machte. Er spielte von 2002 bis 2011 bei den Housten Rockets und sorgte so dafür, dass der Sport in China noch populärer wurde.