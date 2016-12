später lesen Europe Cup Zweiter Zwischenrundensieg für Baskets Bonn Teilen

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat in der Zwischenrunde des Europe Cups mit dem 83:64 (37:36) beim österreichischen Meister Redwell-Gunners Oberwart auch sein zweites Spiel gewonnen. Nach anfänglichen Problemen setzte sich die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic am Dienstag sicher durch. Ken Horton war mit 24 Punkten bester Werfer der Baskets. In der ersten Partie der Gruppe M war Bonn vor knapp einer Woche ein 96:58 gegen APOEL Nikosia aus Zypern gelungen. Am 4. Januar (19.30 Uhr) gastiert KK Prienu-Birstono aus Litauen in Bonn. In der Europe-Cup-Zwischenrunde treten in sechs Vierergruppen 24 Mannschaften an. Nach Hin- und Rückspielen qualifizieren sich die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten für die Runde der besten 16 Teams.