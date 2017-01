später lesen Ruhpolding Biathlet Peiffer Vierter im Sprint von Ruhpolding Teilen

Twittern







Fünf Tage nach seinem ersten Saisonsieg hat Biathlet Simon Schempp beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding einen Podestplatz verpasst. Der ehemalige Staffel-Weltmeister musste sich im Sprint über 10 Kilometer nach einem Schießfehler mit Rang fünf zufrieden geben, beim neunten Saisonerfolg des Franzosen Martin Fourcade war Arnd Peiffer (0) als Vierter bester DSV-Athlet. "Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr an das Podest komme. Ich habe dann eher versucht, den vierten Platz zu retten. Ich habe mich schon gequält", sagte Peiffer in der ARD.