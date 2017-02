später lesen Boxen Abraham träumt vom letzten WM-Titel FOTO: dpa, soe 2017-02-22T18:23+0100 2017-02-22T18:23+0100

Der frühere Box-Weltmeister Arthur Abraham (37) denkt vor seinem Kampf am 22. April gegen den Münchner Robin Krasniqi in Erfurt bereits an einen möglichen WM-Kampf und sein Karriereende.