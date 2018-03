später lesen Box-Europameister Baraou wird Profi bei Sauerland 2018-03-05T11:25+0100 2018-03-05T11:25+0100

Amateurbox-Europameister Abass Baraou wird Profi. Der 23 Jahre alte Weltergewichtler unterschrieb beim Stall Sauerland einen langfristigen Vertrag. Dies teilte Nisse Sauerland am Montag mit. "Wir freuen uns sehr, Abass bei uns im Team zu haben. Er bringt alle Qualitäten mit, um in den kommenden Jahren auch im Profiboxen für Furore zu sorgen und um langfristig auch zur Weltspitze zu gehören", sagte der Promoter. Der im württembergischen Aalen geborene Abass Baraou, ein Sohn togolesischer Eltern, war in den vergangenen beiden Jahren der herausragende deutsche Amateur. 2017 gewann er in der Ukraine den EM-Titel und holte sich bei der WM in Hamburg Bronze. Dabei beeindruckte Baraou auch Ex-Weltmeister und einstige Superstars wie Wladimir Klitschko, Henry Maske oder David Haye. Erst im Halbfinale wurde er in der Hansestadt von London-Olympiasieger Roniel Iglesias aus Kuba gestoppt.