später lesen Boxen Urkal neuer Trainer von Weltmeister Huck FOTO: AP FOTO: AP 2017-02-20T12:57+0100 2017-02-20T12:57+0100

Ein Ex-Europameister für den Weltmeister: Box-Champ Marco Huck geht mit Oktay Urkal als verantwortlichem Mann in der Ringecke in den WBC-Titelkampf gegen den Letten Mairis Briedis am 1. April in Dortmund. Dies teilte Hucks Management am Montag mit.