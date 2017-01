später lesen Boxweltmeister Culcay verteidigt Titel gegen Amerikaner Andrade Teilen

Box-Weltmeister Jack Culcay verteidigt seinen WBA-Titel im Halbmittelgewicht am 11. März gegen den Amerikaner Demetrius Andrade. Der Kampf wird in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ausgetragen, teilte der Sauerland-Boxstall am Mittwoch mit. Culcay besitzt den Titel seit Mai vergangenen Jahres, weil der bisherige Champion Erislandy Lara aus Kuba zum Superchampion aufgestiegen ist. Der frühere WBO-Weltmeister Andrade hat 23 Kämpfe bestritten und allesamt gewonnen. Als Nummer eins der Rangliste ist er Pflichtherausforderer. "Mit einem größeren WM-Highlight kann man nicht ins neue Jahr starten", sagte Promoter Kalle Sauerland.