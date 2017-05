Das ist Wladimir Klitschko

Wir stellen Ihnen Wladimir Klitschko vor. Wir stellen Ihnen Wladimir Klitschko vor. weniger

Wladimir Klitschko wurde am 25. März 1976 in Semipalatinsk, heute Semei, Kasachstan geboren. Im Alter von 14 Jahren begann er mit dem Boxen.

Als Amateur gewann er 112 Kämpfe bei nur sechs Niederlagen (laut Boxing Digest März 1999, sogar 134-6 mit 65 K.o.-Siegen).

Seinen größten Erfolg als Amateur errang er bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, als er als erster Weißer die Goldmedaille in der Gewichtsklasse über 91 Kilogramm (Superschwergewicht) gewann.

Wladimir wurde wie sein Bruder Vitali anschließend vom Hamburger Boxstall Universum unter Vertrag genommen. Seinen ersten Profikampf bestritt Klitschko im November 1996.

In den nächsten zwei Jahren bestritt er 24 Profikämpfe. Seine erste, überraschende Niederlage erlitt er am 5. Dezember 1998 in Kiew gegen den US-Amerikaner Ross Puritty durch technischen K.o. in der elften Runde.

Am 14. Oktober 2000 wurde er durch einen ungefährdeten Punktsieg über den Rechtsausleger Chris Byrd Weltmeister der WBO. In der Folgezeit verteidigte Klitschko diesen Titel fünfmal.

Völlig überraschend verlor er am 8. März 2003 gegen Corrie Sanders durch technischen K.o. in der zweiten Runde.

Nach zwei erfolgreichen Aufbaukämpfen durfte Klitschko am 10. April 2004 gegen Lamon Brewster erneut um den mittlerweile vakanten WBO-Titel boxen, den Sanders inzwischen niedergelegt hatte. Diesen Kampf verlor er wiederum. Seinen Angaben nach sollen körperliche Beschwerden, unter anderem ein erhöhter Blutzuckerwert hervorgerufen durch die Manipulation seiner Getränke, für den K.o. verantwortlich gewesen sein.

Am 24. September 2005 fand Klitschkos Aufeinandertreffen mit dem bis dahin ungeschlagenen Samuel Peter um einen IBF- oder WBO-Titelkampf in Atlantic City statt. Trotz einiger Niederschläge wurde Klitschko zum Sieger erklärt. Danach war er berechtigt, erneut um einen Weltmeistertitel im Schwergewicht der Verbände IBF oder WBO zu kämpfen.

Sein WM-Kampf gegen Chris Byrd fand am 22. April 2006 in Mannheim statt. Klitschko wurde zum Sieger durch technischen K.o. in der siebten Runde und damit zum Weltmeister der Verbände IBF und IBO ernannt.

Die erste Pflichtverteidigung seines Titels absolvierte er am 10. März 2007 gegen Ray Austin wiederum in der Mannheimer SAP-Arena und siegte ungefährdet durch technischen K.o. in der zweiten Runde.

Am 7. Juli 2007 trat Klitschko in einem Revanchekampf gegen seinen letzten Bezwinger Lamon Brewster an. In der sechsten Runde beendete Brewsters Trainer den Kampf. Sein Schützling hatte gegen Klitschko einfach keine Chance.

Mehr Mühe hatte Klitschko in seinem WM-Fight gegen Tony Thompson am 12. Juli 2008. Der Ukrainer schlug seinen Gegner in der elften Runde K.o. und verteidigte den Titel der Verbände WBO, IBF und IBO.

Im Oktober 2008 gelang ihm mit Bruder Vitali ein Novum im Boxsport: Erstmals besaßen zwei Brüder gleichzeitig einen WM-Gürtel.

Im Juni 2009 hätte es eigentlich zum Duell mit dem ins Schwergewicht aufgestiegenen David Haye kommen. Doch der große Provokateur aus Großbritannien sagte den Kampf auf Schalke kurz vorher wegen Rückenbeschwerden ab. Klitschko boxte stattdessen gegen Ruslan Chagaev, der in der neunten Runde aufgab.

Nach einer längeren Pause besiegte Klitschko seinen ehemaligen Sparringspartner Eddie Chambers in Düsseldorf. Eine Pflichtverteidigung gegen Alexander Powetkin kam nach anhaltenden Vertragsquerelen nicht zustande. Stattdessen boxte Klitschko fünf Jahren nach dem ersten Kampf erneut gegen Samuel Peter.

2011 stand Klitschko lediglich in Hamburg gegen WBA-Weltmeister David Haye im Ring – er siegte souverän nach Punkten.

Im Jahr darauf entschied er drei Kämpfe für sich - unter anderem gegen den Polen Mariusz Wach.

Am 4. Mai 2013 ließ er in Mannheim dem Italiener Francesco Pianta keine Chance.

Auch gegen Alexander Powetkin konnte Klitschko seine Titel verteidigen. Dies gelang ihm weitere Male bis zum Jahr 2015.

Denn jede Serie reißt irgendwann einmal. Am 28. November verliert Klitschko seine Titel im Kampf gegen den Briten Tyson Fury nach Punkten. Nach der Niederlage kündigte Klitschko an, auf einen Rückkampf zu pochen.