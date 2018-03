später lesen Boxen Ex-Weltmeister Abraham gibt Comeback gegen Dänen Nielsen 2018-03-19T13:26+0100 2018-03-19T13:26+0100

Profiboxer Arthur Abraham steigt nach langer Pause wieder in den Ring. Am 28. April kämpft der 38 Jahre alte Supermittelgewichtler in der Baden-Arena in Offenburg gegen den Dänen Patrick Nielsen. Das teilte der Sauerland-Boxstall am Montag mit. Ex-Weltmeister Abraham hatte seinen letzten Kampf am 15. Juli vergangenen Jahres gegen den Briten Chris Eubank junior bestritten und deutlich nach Punkten verloren. Abraham hatte nach der Niederlage das Ende seiner Ringkarriere erwogen, nach Gesprächen mit Trainer Ulli Weger aber anders entschieden. "So wollte ich nicht abtreten. Ich habe auch vorher schon gesagt, dass ich noch ein paar Kämpfe machen möchte", sagte der gebürtige Armenier.