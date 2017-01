später lesen Boxlegende De la Hoya wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Wegen Trunkenheit am Steuer musste "Golden Boy" Oscar de la Hoya in der Nacht zum Mittwoch kurze Zeit in der Zelle verbringen. Polizeibeamte hatten in Pasadena den vom ehemaligen Box-Weltmeister gefahrenen Land Rover angehalten.