Boxen Pacquiao will Titel gegen Khan verteidigen 2017-02-23T07:07+0100

Der philippinische Box-Weltmeister Manny Pacquiao will seinen WBO-Titel im Weltergewicht wahrscheinlich gegen den Engländer Amir Khan verteidigen. Der 38-Jährige ließ via Twitter wissen, dass sich sein Management in Verhandlungen mit dem 30 Jahre alten Ex-Weltmeister befindet. Zuvor hatte Pacquiao seine 108.000 Follower auf Twitter dazu aufgefordert, den nächsten Herausforderer unter vier möglichen Kandidaten auszuwählen. Der Titelkampf soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden.