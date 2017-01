später lesen Boxen Stieglitz und Bösel kämpfen am 18. März in Leipzig Teilen

Twittern







Box-Europameister Robert Stieglitz wird am 18. März in Leipzig erstmals seinen Titel im Halbschwergewicht verteidigen. Auch Teamgefährte Dominic Bösel (Freyburg/Unstrut) wird bei der Gala des SES-Boxstalls in der Arena Leipzig in den Ring steigen. Die Gegner stehen noch nicht fest. Der 35 Jahre alte Ex-Weltmeister Stieglitz hatte sich nach seinem Wechsel ins Halbschwergewicht den EM-Titel Mitte November durch einen Sieg gegen den Franzosen Mehdi Amar geholt. Auch WBO-/WBA-Inter-Conti-Champ Bösel tritt im Halbschwer an. Der MDR überträgt die Boxnacht live. "Robert Stieglitz und Dominic Bösel sind schon die Creme de la Creme im Halb-Schwergewicht. Es erwartet die Box-Fans in Leipzig ein ganz großer Großkampftag", sagte SES-Promotor Ulf Steinforth.